МО: ВСУ планируют ударить «Точкой-У» по вокзалу с беженцами в Лозовой
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
21:50, 15 апреля 2022
Ракетный комплекс «Точка-У»Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев утверждает, что украинские военные в ближайшее время могут ударить тактическим ракетным комплексом «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в населённом пункте Лозовая, где могут находиться скопления беженцев, передаёт ТАСС. По его словам, Киев планирует обвинить в этом российских военных, как это произошло в Краматорске.
По имеющейся достоверной информации, киевский режим готовит очередную чудовищную провокацию, аналогичную проведённой в Краматорске, для обвинения военнослужащих Российской Федерации в так называемых военных преступлениях с массовым уничтожением мирных жителей, — заявил он.
Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков обвинил ВСУ в ударе двумя ракетами «Точка-У» по плотине Каховской ГЭС. По его словам, таким образом Киев планировал вызвать затопление населённых пунктов в Херсонской области и помешать российским военным. Он подчеркнул, что обе ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, а осколки упали на населённый пункт Новая Каховка в Херсонской области. По данным представителя Минобороны, в результате были повреждены детсад и жилые дома, ранены женщина и ребёнок, которых госпитализировали.