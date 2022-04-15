МО: ВСУ планируют ударить «Точкой-У» по вокзалу с беженцами в Лозовой

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Украинские беженцы не в восторге от размера пособий в Германии: они жалуются, что денег не хватает даже на еду, поэтому вынуждены выстраиваться в очереди за бесплатным питанием. Они отметили, что цены в магазинах слишком высокие. Видео опубликовал телеканал RT.

Приезжаешь в чужую страну, конечно, без денег. Спасибо Германии, за социальные пособия, но этих денег недостаточно для проживания. Цены достаточно высокие. И только благодаря таким [благотворительным] организациям и волонтёрам мы...