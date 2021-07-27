Украинцев призвали готовиться «ползти на коленях» в Москву за газом

Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала NewsOne допустил, что Украину ждёт дефицит газа после ввода в строй газопровода «Северный поток — 2».

Эксперт считает , что Украина может остаться без голубого топлива даже при условии сохранения транзита в объёме 15–20 млрд кубометров. Это он объяснил тем, что с 2015 года Киев покупает «мифический» европейский газ, который является всего лишь российским газом из транзитной трубы.

В итоге всё закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли не коленях поползём договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение; или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает, — подчеркнул политолог.

Газ пропадёт в домах украинцев и не будет отопительного сезона, если Москва снизит транзит до минимума, уверен Корнейчук.

Ранее стало известно, что «Газпром» не будет бронировать на август новый объём дополнительных мощностей для транзита газа через Украину. Об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы Regional Booking Platform. При этом пока в рамках договора «Газпром» выполняет все свои обязательства по прокачке газа в 2021 году в размере 109 млн кубометров за сутки.