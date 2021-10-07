Украина заявила о намерении создать единое экономическое пространство с ЕС

Киев рассчитывает на создание единой экономической зоны с Евросоюзом, что откроет Украине полный доступ на рынки ЕС. Также страна планирует пересмотреть детали соглашения о зоне свободной торговли с ЕС. Об этом в интервью изданию «Европейская правда» заявила вице-премьер по интеграции Украины Ольга Стефанишина.

По её словам, Украина стремится к созданию общего экономического пространства с Евросоюзом, в основе которого будет лежать полный доступ к свободному перемещению товаров, услуг, рабочей силы и капитала. В начале 2022 года Киев намерен начать диалог о присоединении к Конвенции ЕС о совместном транзите, что поможет бороться с теневым импортом. Кроме того, Украина готовит предложения по пересмотру квот соглашения о зоне свободной торговли с ЕС и включении в него новых позиций.

Также мы завершаем до конца года вторую фазу оценки в рамках Соглашения ACAA (промышленный безвизовый режим). И непосредственно на саммите начнём политические переговоры по заключению этого соглашения, — добавила Стефанишина.

Ранее член Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «мечется» по политическим площадкам мира, вместо того чтобы заниматься на родине реформами. По его словам, основанным на данных Счётной палаты ЕС, поддержка борьбы с коррупцией на Украине оказалась неэффективна, поэтому если положение дел в стране не изменится, Европа не хочет видеть Украину ни в ЕС, ни в НАТО.