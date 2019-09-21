Зависимый от американской помощи Киев оказался в непростом положении. Фаворит гонки демократов за выдвижение в президенты Джо Байден призвал тщательно расследовать обвинения в адрес Дональда Трампа в том, что он призывал украинского коллегу Владимира Зеленского открыть расследование против самого Байдена. Американские политики уже сейчас требуют от Украины сделать ставку на грядущих президентских выборах: поддержать демократа и бывшего вице-президента или его противника-республиканца — нынешнего хозяина Белого дома. От этого может зависеть исход голосования.

Бывший вице-президент при Обаме Джо Байден назвал разговор Трампа с Зеленским, который состоялся 25 июля, злоупотреблением властью, призвал главу Белого дома обнародовать записи телефонной беседы, а правоохранительные органы — расследовать этот инцидент.

Если эти обвинения правда, тогда для президента Трампа действительно не существует границ в злоупотреблении властью и унижении своей страны, — заявил демократ Байден. — Такое поведение особенно отвратительно, потому что оно эксплуатирует внешнюю политику нашей страны и подрывает нашу национальную безопасность.

Нет сомнений в том, что Байден будет пытаться поставить этот скандал на службу свой кампании, пока шумиха не утихнет. Репортёры уже заметили, что предвыборный штаб кандидата включил эпизод с Зеленским в свою агитационную рассылку по электронной почте, в конце которой традиционно находится просьба о пожертвовании денег на кампанию.

Джо Байден Tommy Galante/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Теперь, когда демократы и лживые медиа «облажались» по всем другим своим схемам охоты на ведьм, они пытаются начать ещё одну, такую же смехотворную, как предыдущие, назовём её украинской охотой на ведьм, и в то же время пытаются защитить соню Джо Байдена. Снова провалятся! — прокомментировал ситуацию Дональд Трамп в своём Twitter.

Скандал на этот раз был спровоцирован жалобой неназванного сотрудника американской разведки на президента США Дональда Трампа. Она касалась, предположительно, разговора Трампа с Зеленским, состоявшегося 25 июля, во время которого глава Белого дома якобы пытался подтолкнуть украинское руководство к тому, чтобы расследовать деятельность Джо Байдена и его сына Хантера. Когда Байден был вице-президентом, он публично призвал уволить украинского генпрокурора Виктора Шокина, который инициировал расследование против газовой компании Burisma Holdings. В это время Хантер Байден входил в совет директоров этой компании. Вопросы к Шокину были не только у Байдена: к его увольнению призывали и другие западные политики. Но наличие сына вице-президента на ключевом посту в Burisma придавало этому призыву оттенок злоупотребления влиянием.

Личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани признался , что недавно ездил на Украину, чтобы убедить киевские власти открыть дело против политических противников Трампа. С попыткой шантажа Киева связывали и спекуляции о приостановке американской военной помощи Украине, хотя в итоге $250-миллионный пакет всё-таки был одобрен Конгрессом.

Украина, прекрасно понимая, что хорошие отношения ей пригодятся и с Трампом, и с Байденом, пока дистанцируется от скандала.

Вадим Пристайко Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Те люди, которые занимаются украинско-американскими отношениями, понимают, что мы всегда старались ценить помощь от обеих партий, эта помощь позволяла нам гарантировать, что со сменой администрации у нас не изменятся приоритеты в отношениях с США, — заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко, подчеркнув, что в разговоре Зеленского и Трампа не было никакого давления.

До решающего этапа президентских выборов в США осталось больше года, поэтому нет ничего удивительного в том, что Киев пока не принимает чью-либо сторону. Но потенциальное расследование против Байдена, пусть и обречённое на провал, может стать решающим фактором в победе или проигрыше Трампа. На прошлых выборах такую роль, как считается, сыграло расследование ФБР против Хиллари Клинтон, перезапущенное за несколько дней до решающего голосования. Это был очередной виток старого дела, по которому соперница Трампа обвинялась в использовании личной электронной почты для служебных целей. Тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми не раз обвиняли в том, что очень своевременно реанимированным разбирательством он пытался повлиять на исход голосования в пользу Трампа. Неизвестно, до какой степени это ему удалось, но итог все знают: в напряжённой гонке Хиллари проиграла. Расследование ФБР окончилось ничем, но потерпевшую поражение Клинтон это уже мало порадовало.

Теперь ключи от Белого дома, возможно, перекочевали на Украину. Стоит местным правоохранительным органам за несколько недель до дня выборов объявить о расследовании против Байдена, и не исключено, что весы качнутся в сторону Трампа. Конечно, Байден ещё даже не назначен кандидатом от демократов, но Трамп и его помощники, ведя переговоры с Киевом, действуют на опережение.

Возможность влияния украинского фактора на президентские выборы в США в разговоре с News.ru подтвердил директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

Не думаю, что Байден в итоге понесёт какое-то наказание за свои действия. Но очевидно, что истории вокруг него будут раскручиваться: всё, что можно найти негативного в отношении потенциального кандидата от демократов. Что касается роли Украины, то её действия могут сыграть определённую роль, но не факт, что решающую. В прошлую избирательную кампанию не только расследование против Хиллари Клинтон повлияло на электорат. Даже если бы этого не было, у Трампа было много других оснований победить, избиратели были к этому подготовлены. Валерий Гарбузов директор Института США и Канады РАН