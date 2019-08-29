Администрация Дональда Трампа собирается пересмотреть военную помощь Украине, сообщают американские СМИ. Киев в этом году должен был получить от США вооружение на сумму $250 млн, но американский президент поручил главе Пентагона и своим советникам проверить, отвечает ли этот шаг интересам Соединённых Штатов. Эта информация появилась на фоне новостей о том, что украинского режиссера Олега Сенцова доставили в Москву для участия в обмене заключёнными между Россией и Украиной. Может показаться, что Вашингтон больше не видит необходимости снабжать Киев оружием в свете подвижек на российско-украинском направлении. Однако эксперты видят в намёках Трампа тонкую внутриполитическую игру, в которую он пытается втянуть украинское руководство с помощью «оружейного» шантажа.

Очередную партию военной помощи Украине в июне этого года одобрил американский Сенат. Конгрессмены едины в своём желании противостоять «российской агрессии», вооружая украинскую армию, однако администрация Трампа, как сообщил Politico, оказалась настроена более скептично. Глава Белого дома поручил министру обороны Марку Эсперу, советнику по нацбезопасности Джону Болтону и другим членам администрации удостовериться, что $250 млн., предназначенные для Украины, используются в интересах Соединённых Штатов. На время проверки помощь будет заморожена.

Заморозка анонсирована на фоне вопросов к Трампу по поводу его подхода к России, — добавляется в публикации Politico. — После уик-энда, в течение которого президент неоднократно преуменьшал масштаб российской интервенции на Украину и проталкивал возвращение России в G8.

Ранее The National Interest писал, что поставленное Киеву американское вооружение «во многом было символичным». Например, противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» мало чем могли помочь в борьбе с сепаратистами в Донбассе из-за недостатка у них, собственно, танков.

Тем временем продолжается подготовка к обмену заключёнными между Россией и Украиной. Источник «Интерфакса» 29 августа сообщил, что украинского режиссёра Олега Сенцова перевели из колонии № 8 в городе Лабытнанги в Бутырскую тюрьму в Москве для последующего обмена. Днём ранее, 28 августа, суд в Киеве изменил меру пресечения главе РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому с содержания под стражей на освобождение под личное поручительство. Пресс-секретарь украинского генпрокурора Лариса Сарган сообщила, что это решение было принято «в рамках подготовки к обмену „35 на 35“ и с согласия самого Вышинского».

Кирилл Вышинский Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На 2 сентября намечена встреча дипломатических советников стран «нормандкой четвёрки» — России, Украины, Франции и Германии. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поделился планами возродить нормандский формат переговоров по урегулированию кризиса в Донбассе уже в сентябре.

Однако, как подчеркнул в разговоре с News.ru директор Украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, причины пересмотра американской военной помощи следует искать не в российско-украинских отношениях. По его мнению, Дональд Трамп пытается надавить на украинское руководство с целью открыть расследование против, возможно, его главного соперника на предстоящих президентских выборах — Джо Байдена.

Когда Джо Байден был вице-президентом при Бараке Обаме, он публично призвал Украину уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал деятельность газовой компании Burisma Holdings. Сын Байдена Хантер входил в совет директоров этой компании. Хотя в деле явно присутствовал оттенок кумовства и конфликта интересов, в итоге оно сошло на нет, и ни Байден, ни его сын не были осуждены украинской стороной. Теперь же, когда на носу президентские выборы в США, Дональд Трамп активизировал поиски компромата на своих сторонников. CNN 23 августа сообщил, что в Киев приехал адвокат Трампа Руди Джулиани, чтобы обсудить дело Байдена.

Сегодня США оказывают активное давление на новую украинскую власть с целью получения содействия с её стороны в делах Пола Манафорта и сына Джо Байдена Хантера. Последнего обвиняют в том, что он якобы получал взятки от олигархов. Эти два дела могут сыграть ключевую роль в американских выборах. Но украинская власть пока не демонстрирует готовности содействовать США в этом вопросе. Советник по нацбезопаности Болтон во время визита в Киев давал понять, что Украине и США надо наладить сотрудничество именно на этом направлении, говорил о новом генеральном прокуроре Украины... Так что я думаю, это не связано с американо-российским отношениями, мирным урегулированием. Это исключительно элемент американо-украинской игры. Руслан Бортник директор Украинского Института анализа и менеджмента политики

Что же касается дела Пола Манафорта — то это карта в колоде противников Трампа. Одно время он был главой предвыборного штаба Трампа, а до этого незаконно лоббировал интересы Украины в США и консультировал украинского президента Виктора Януковича. Адвокат Трампа Джулиани в Киеве мог искать и заверений в том, что Украина не будет раскручивать дело Манафорта, которое представляет опасность для репутации Трампа.

У сокращения американской военной помощи Украине могут быть и чисто экономические причины. США под руководством Трампа повсеместно урезают программы субсидий иностранным государствам и перенаправляют средства на усиление пограничного контроля. Это укладывается в лозунг нынешнего президента «Америка прежде всего» и помогает ему накопить капитал выполненных обещаний для переизбрания.