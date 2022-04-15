Украина заполнила опросник для подготовки рекомендации о вступлении в ЕС

Украинское руководство заполнило опросник, необходимый для рекомендации Еврокомиссии (ЕК) Совету Евросоюза приступить к обсуждению начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя офиса президента Украины Игоря Жовкву.

По словам Жовквы, президент Украины Владимир Зеленский пообещал главе ЕК Урсуле Фон дер Ляйен в ходе её визита на Украину 8 апреля, что через неделю документ, который она привезла с собой, будет заполнен.

Действительно, прошла неделя, и сегодня можно констатировать, что тот документ, который предоставила госпожа Урсула, заполнен украинской стороной, — сказал он.

После передачи заполненного документа, ЕК приступит к анализу на предмет того, «выполняет ли Украина копенгагенские критерии членства». По результатам изучения опросника Еврокомиссия займётся подготовкой необходимой рекомендации.

Жовква добавил, что без этого опросника заявку на вступление в ЕС никто рассматривать не будет.

Ранее член Совфеда Сергей Цеков в разговоре с NEWS.ru заявил, что как минимум две страны в Европе — Франция и Германия — сделают всё, чтобы Украина не вошла в ЕС. По мнению сенатора, Парижу и Берлину не нужны «новые нахлебники и проблемы с безопасностью».

Украинский вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ожидает предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне. По её словам, Украина основательно подготовилась и готова быстро действовать в данном вопросе.