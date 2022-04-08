Украина планирует получить статус кандидата на вступление в ЕС в июне

Украинский вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает предоставление стране статуса кандидата Евросоюза уже в июне, сообщила она в Twitter. По её словам, Украина проделала большую подготовительную работу и готова быстро действовать в данном вопросе.

Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне, — заявила она.

На июнь текущего года запланировано проведение саммита лидеров Европейского Союза, на котором может быть принято решение касательно вступления Украины в организацию.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский получил опросник, заполнение которого позволит начать переговоры о вступлении страны в ЕС. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опросник включает вопросы, необходимые для формирования позиции для рекомендации Европейскому союзу. Она предложила сотрудничество украинскому лидеру, которое поможет сократить сроки вынесения решения с нескольких лет до недель. Глава Еврокомиссии также подчеркнула, что она «хорошо знает Украину», поэтому подготовка позиции не заставит себя долго ждать.