Сенатор Цеков назвал две страны, которые не допустят вхождения Украины в ЕС

Член Совфеда Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что как минимум две страны в Европе — Франция и Германия — сделают всё, чтобы Украина не вошла в ЕС. По мнению сенатора, Парижу и Берлину не нужны «новые нахлебники и проблемы с безопасностью».

Есть влиятельные страны в Европе, которые сделают всё, чтобы Украина не вошла в ЕС, — Франция и Германия. Им не нужны новые нахлебники и проблемы с безопасностью. Они понимают, что Киев просто будет сидеть на бюджете ФРГ и Франции. Украина — оружие в руках США для войны с Россией. И Зеленский это знал, мы об этом говорили ещё пять лет назад, что США готовы воевать с РФ до последнего украинца. Сейчас это понял и сам Зеленский, сами украинцы. Его стремление в ЕС в этой ситуации — наивно, — подчеркнул Цеков.

Сенатор также подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский прав, заявляя, что в ЕС относятся к гражданам его страны как ко второму сорту, «колбасе или овощам». По словам Зеленского, украинцы — живые люди. Он потребовал от ЕС чётко обозначить позицию по членству страны в Евросоюзе.

Ранее украинский вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что ожидает предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне. По её словам, Украина основательно подготовилась и готова быстро действовать в данном вопросе.