Украина нашла замену российским тест-системам на COVID

Министерство здравоохранения Украины в 2022 году планирует заменить тест-системы на коронавирус, которые поставляются из России, местными. Об этом заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин в эфире телеканала «1+1».

По его словам, сейчас украинские частные предприятия перенастраивают своё производство и выпускают тест-системы, которые используются для диагностики коронавируса.

Речь идёт об иммуноферментных методах анализов и ПЦР — это простые тест-системы, которые закупаются в очень большом количестве, в частности в России, — подчеркнул Кузин.

Специалист добавил, что Украина также может наладить выпуск вакцин от коронавирусной инфекции. Вопрос производства может занять около года.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что в ближайшее время Штаты смогут объявить о победе над коронавирусной инфекцией. Он отметил, что для полной победы над вирусом американцы должны продолжать борьбу с пандемией.