Байден объявил о скорой победе США над коронавирусом
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
11:56, 05 июля 2021
Джо БайденФото: Michael Reynolds - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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В ближайшее время США сможет объявить о победе над коронавирусной инфекцией. Об этом заявил американский президент Джо Байден. Его слова приводит Reuters.
Байден отметил, что для полной победы над вирусом американцы должны продолжать борьбу с пандемией.
Мы постепенно выбираемся из тьмы, возникшей из-за пандемии COVID-19. Сегодня мы как никогда близки к тому, чтобы объявить о независимости от смертоносного вируса, — отметил президент США.
Ранее стало известно, что половина граждан США довольна работой Джо Байдена на президентском посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телеканалом ABC News и газетой Washington Post. Согласно итогам исследования, 50% опрошенных одобрили действия Байдена, 42% остались недовольны его работой. Больше всего граждан не устраивает миграционная ситуация на границе США с Мексикой, еще 31% респондентов выступили против политики президента и его администрации в сфере борьбы с коронавирусом.