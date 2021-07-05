Байден объявил о скорой победе США над коронавирусом

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Отказавшиеся прививаться от COVID-19 не только рискуют своим здоровьем, но создают опасность для возникновения новых штаммов коронавируса. Об этом CNN рассказал профессор отделения инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта (штат Теннесси, США) Уильям Шаффнер.

По словам учёного, невакцинированные люди служат «фабриками по производству новых штаммов», поскольку организм человека сейчас является единственным источником распространения новых вариантов COVID-19. По словам Шаффнера, чем больше непривитых граждан, тем...