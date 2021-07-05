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Половина американцев одобрила работу Байдена на посту президента

11:03, 04 июля 2021
Джо Байден Джо Байден Фото: Samuel Corum - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Половина граждан США довольна работой Джо Байдена на президентском посту. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого телеканалом ABC News и газетой Washington Post.

Согласно итогам исследования, 50% опрошенных одобрили действия Байдена, 42% остались недовольны его работой. Больше всего граждан не устраивает миграционная ситуация на границе США с Мексикой, еще 31% респондентов выступили против политики президента и его администрации в сфере борьбы с коронавирусом.

Опрос проводился в период с 27 по 30 июня, в нём приняли участие 907 респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее американские историки назвали Дональда Трампа одним из худших президентов США за всю историю. В рейтинге он оказался на 41-м месте из 44. По дару убеждения он занял 32-ю строчку, по вопросам экономики — 34-ю, а по позициям «мораль» и «административные навыки» оказался наихудшим главой государства.

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