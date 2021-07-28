Украина ужесточила правила въезда для россиян из-за COVID

Министерство здравоохранения Украины ужесточило правила въезда для граждан, которые прибывают из России и Индии. Для них вводится режим обязательной самоизоляции. Об этом говорится на сайте Минздрава Украины.

Отмечается, что подобные меры будут приняты в отношении лиц, которые, независимо от гражданства, прибыли на Украину из России и Индии и находились на территории этих государств более семи дней в течение последних двух недель. Самоизоляция для этих граждан будет длиться 14 дней без права её досрочного завершения.

Ранее сообщалось, что власти Турции не намерены ужесточать антикоронавирусные меры либо вводить какие-то ограничения для российских туристов. В стране планируется ввести программу «сертификации безопасного туризма». Она включает в себя свод правил и мер предосторожности, которые позволят властям безопасно и комфортно отдыхать.