Украина ужесточила правила въезда для россиян из-за COVID

Министерство здравоохранения Украины ужесточило правила въезда для граждан, которые прибывают из России и Индии. Для них вводится режим обязательной самоизоляции. Об этом говорится на сайте Минздрава Украины.
Отмечается, что подобные меры
Ранее сообщалось, что власти Турции не намерены ужесточать антикоронавирусные меры либо вводить какие-то ограничения для российских туристов. В стране планируется ввести программу «сертификации безопасного туризма». Она включает в себя свод правил и мер предосторожности, которые позволят властям безопасно и комфортно отдыхать.