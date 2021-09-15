Украина укрепит границу с Россией на случай «вооружённой агрессии»

Украина активно проводит обустройство границы с Россией на территории Сумской области с целью обеспечения безопасности и обороны на случай «вооружённой агрессии». Об этом говорится в сообщении на сайте украинской государственной пограничной службы. В ведомстве добавили, что граница нужна также для того, чтобы через неё на территорию страны не попали мигранты и наркотики.

Госпогранслужба продолжает системную работу по усилению инженерного обустройства [государственной границы Украины]. Особое внимание уделяется участку российско-украинской границы, — говорится в сообщении ведомства.

В Гoспогранслужбе отметили, что обустройство участка границы с Россией имеет в том числе оборонительный аспект. Границу обoрудуют и для снижения «мигрaционного риска», опасности перемещения средств террора, оружия и наркотиков. Помимо этого, как утвeрждают украинские пограничники, фортификационные элементы затруднят действия противника в случае вооружённой агрессии.

На данное время активные работы по укреплению границы с привлечением спецтехники ведутся в пределах Сумской области.

Также органы местного самоуправления проводят работу по инвентaризации земли вдоль границы. Её планируют использовать для стрoительства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что новые соглашения России и Белоруссии по вопросам интеграции и военные учения «Запад-2021» вновь напоминают об уязвимости северной границы Украины.