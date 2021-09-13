Кулеба назвал слабое место Украины

Новые соглашения России и Белоруссии по вопросам интеграции и военные учения «Запад-2021» вновь напоминают об уязвимости северной границы Украины, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью газете The Independent. По его словам, Киев недостаточно инвестировал в укрепление своих границ.

Дипломат подчеркнул, что северная граница проходит через лесную полосу, болотистую местность и зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС. В связи с этим, по его мнению, эта территория представляет собой «идеальное слабое место» для вторжения диверсионных групп.

Сейчас у нас есть проблема, потому что мы недостаточно инвестировали в укрепление границы, — сказал Кулеба.

Он отметил, что российско-белорусские манёвры позволяют представить, что может ожидать его страну в будущем.

Ранее Кулеба заявил, что президенту страны Владимиру Зеленскому важно поговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Он также добавил, что Зеленскому нужны переговоры с тем, «кто принимает решения в РФ».