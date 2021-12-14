Украина допустит иностранных военных на учения в 2022 году

Верховная рада Украины приняла закон, разрешающий допуск подразделений вооружённых сил других государств на территорию страны в 2022 году для участия в многонациональных учениях. 318 депутатов высказались «за» при необходимом минимуме в 226 голосов, передаёт РИА Новости

Решение о допуске на территорию страны подразделений иностранных войск для участия в учениях в 2022 году принял президент Украины Владимир Зеленский. Он попросил Раду одобрить его, сообщает агентство.

В частности, речь идёт о многонациональных учениях «Объединённые усилия», украинско-американских учениях Rаpid Trident, украинско-британских Cоssack Mace, многонациональных «Светлая Лавина», украинско-польских Silvеr Saber, украинско-американских Sеa Breeze, украинско-румынских Rivеrine, многонациональных учениях «Кленовая арка» и многонациональных учениях «Викинг».

Согласно украинскому законодательствy, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом, а также военных баз. Иностранные войска могут присутствовать на территории Украины только по специальному закону.

Ранее в Кремле сообщили о беспокойстве Владимира Путина в связи с ситуацией в Черноморском регионе, где идёт наращивание сил НАТО. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, подобные действия Альянса в непосредственной близости от российских границ не могут не быть причиной для повышенного внимания и повышенных мер предосторожности. Он отметил, что президент следит за ситуацией в Чёрном море в режиме реального времени.