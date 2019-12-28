https://static.news.ru/photo/14ecc462-296d-11ea-858b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предостерёг Германию и Францию от энергетической зависимости от России из-за строительства газопровода «Северный поток — 2».

Вы сейчас строите газопровод «Северный поток — 2», чтобы сделать себя ещё более независимыми от поставок газа через Украину. Но помните: источником газа остаётся Россия. Если россияне не захотят больше поставлять газ, трубопроводы Балтийского моря сразу опустеют, — сказал украинский дипломат в интервью немецкому порталу RND.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации пройдут через Финляндию, Швецию, Данию и Германию.

В Вашингтоне считают, что Москва использует «Северный поток — 2» в качестве инструмента «продолжающейся агрессии против Украины». Таким образом Кремль хочет помешать более тесной интеграции Киева с Европой и США.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год. Документ включает в себя санкционные меры в отношении газопровода. При этом Госдепартамент США сообщил, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» смогут избежать американских санкций, если прекратят работы в срок до 20 января 2020 года. Швейцарская компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб, уже остановила строительство и отозвала специальные суда. По словам её представителя Йенса Мюллера, осталось уложить около 160 километров трубопровода из 2460 километров.

При этом Министерство энергетики РФ ожидает, что «Северный поток — 2» будет введён в эксплуатацию до конца будущего года. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. По его словам, одним из вариантов завершения строительства газопровода является судно «Академик Черский», которое в настоящее время находится на Дальнем Востоке. Потребуется ещё некоторое время на его допподготовку, писал NEWS.ru.