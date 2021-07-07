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Украина предложила Белоруссии новый формат сотрудничества

11:13, 07 июля 2021
Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: dmytro.kuleba/facebook.com
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что Белоруссия присоединится к «Люблинскому треугольнику», в который входят Украина, Польша и Литва. Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По мнению Кулебы, «Люблинский треугольник» является альтернативой «русскому миру».

Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Белоруссия вместо «русского мира» выберет «Люблинский треугольник», — подчеркнул Кулеба.

Ранее Украина, Литва и Польша в ходе встречи в Вильнюсе в рамках формата «Люблинский треугольник» подписали сразу три совместных документа. Речь идёт о декларации о совместном историческом наследии и общих ценностях, а также о дорожной карте развития «Люблинского треугольника», которая включает различные вопросы от экономики до противодействия гибридным угрозам. Третье соглашение предусматривает план мер по противодействию дезинформации.

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