Украина предложила Белоруссии новый формат сотрудничества

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Компания Janssen, которая входит в американскую фирму Johnson & Johnson, собирается сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщила представитель компании Мареа Файнберг. Её слова приводит ТАСС.

Файнберг отметила, что в Janssen выступают за глобальный доступ к препарату в рамках экстренных мер по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Она подчеркнула, что компания выступает за сотрудничество с Россией...