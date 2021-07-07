Кулеба: Литва и Польша будут добиваться вступления Украины в НАТО

Украина, Литва и Польша подписали сразу несколько совместных документов. В одном из соглашений Литва и Польша обещают приложить все усилия для вступления Украины в НАТО и Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеообращении, опубликованном в Facebook.

По его словам, встреча прошла в рамках формата «Люблинский треугольник». Главы МИД трёх стран подписали три документа. Первый — это декларация о совместном историческом наследии и общих ценностях.

И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства, — рассказал Кулеба.

Второй документ — это дорожная карта развития «Люблинского треугольника», которая включает различные вопросы от экономики до противодействия гибридным угрозам. Третье соглашение предусматривает план мер по противодействию дезинформации.

Ранее Кулеба заявил, что Россия может в дальнейшем создавать напряжённость в Чёрном море. Он считает, что РФ может заниматься провокациями в Чёрном море, но не готова к большому столкновению с НАТО.