Украина потеряла контроль над рядом населённых пунктов в Луганской области

Украинские военные потеряли контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой в Луганской области, сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай в Facebook. По его словам, Северодонецк в настоящий момент готовится к обороне.

К сожалению, временно оккупированные россиянами Станица Луганская, Крымское, Марковка, — написал он.

Он добавил, что Северодонецк в настоящий момент готовится к обороне. Открыты бомбоубежища. Людей он призывает оставаться в укрытии. Пока спокойная ситуация, по его словам, в Лисичанске, Рубежном, Попасной, Счастье и других крупных населённых пунктах. Однако Гайдай заметил, что ситуация может измениться в любой момент.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что эшелонированная оборона Вооружённых сил Украины была прорвана.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, минувшая ночь на 26 февраля была сложной. Российские войска пытались прорваться в город со стороны Гостомеля и Житомира, но украинская армия удержала оборону.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».