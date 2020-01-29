https://static.news.ru/photo/745bf17a-42c2-11ea-9464-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.gov.ua

США планируют передать Украине три патрульных катера типа «Айленд» до 2021 года. Украинские военные 29 января провели первый день переговоров в Одессе с представителями Береговой охраны США.

По словам начальника управления кораблестроения командования ВМС ВС Украины капитана 1 ранга Василия Радчука, на встрече обсуждался вопрос поставки катеров Украине. Он подчеркнул, что передача судов украинской стороне является длительным процессом, поскольку технику необходимо модернизировать.

Радчук отметил, что катера могут быть готовы до конца 2020 года, после этого украинские военные отправятся на подготовку.

Предварительно, первые два катера войдут в состав Военно-морских сил ВС Украины уже в мае 2021-го, следующий — с небольшим интервалом, — заявил Радчук журналистам «Интерфакс-Украина».

Украинские военные также обсуждают возможность дополнительной подготовки инструкторов ВСУ на базе Береговой охраны США в городе Балтимор.

В ноябре 2019 года США передали Украине патрульные катера USCGC Cushing и USCGC Drummond. Они получили названия «Славянск» и «Старобельск».

Ранее правительство США подтвердило планы помочь Украине. Штаты предоставят $250 млн на усиление безопасности в стране, сообщает NEWS.ru.