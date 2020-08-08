Украина получит от Госдепа $50 тыс на развитие предпринимательства

https://static.news.ru/photo/5882ecea-da09-11ea-abe4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Госдепартамент США намерен направить на развитие инноваций и предпринимательства на Украине грант на сумму $50 тыс.

Получить грант смогут молодые (25–30 лет) владельцы стартапов, живущие на востоке и юго-востоке Украины, предпочтение будет отдаваться предпринимателям, работающим в сфере сельского хозяйства, ресторанного бизнеса, здравоохранения и технологий, передаёт RT.

Посольство США на Украине <...> объявляет открытый конкурс для организаций на подачу заявок с целью проведения программы содействия развитию инноваций и предпринимательства на Украине за счёт обучения собственников местных стартапов методам устойчивого финансирования коммерческих предприятий, — говорится в описании гранта.

Отобранных предпринимателей будут обучать приглашённые к участию в программе американские и украинские спикеры. Они расскажут об особенностях презентации бизнес-идей, механизмах финансирования коммерческих предприятий, лучших практиках и моделях такого финансирования (краудфандинг, добровольные взносы, работа с инвесторами, займы).

Подчёркивается, что подрядчик, который будет разрабатывать программу обучения, должен уделить особое внимание укреплению отношений американцев и украинцев.

Как писал NEWS.ru ранее, реализация инициатив, направленных на знакомство жителей России с особенностями американской культуры, истории и политики, обойдётся Госдепу примерно в $350 тысяч. Проектом займётся американское посольство в Москве.