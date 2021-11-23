В Минобороны Украины заявили, что ЕС и НАТО пообещали поддержать страну

Украина получила обещание поддержки Евросоюза и НАТО по вопросу защиты территориальной целостности и суверенитета страны. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что партнёры из Великобритании и США готовы к решительным действиям против России в случае её агрессии, сообщает Live 24.

Резников считает, что выражать беспокойство уже некогда, потому что в Кремле за «толстыми и высокими стенами» его не слышат и будут воспринимать лишь активные действия.

Белый дом готов обеспечить не только реальную поддержку территориальной целостности Украины, но и сыграть на опережение, — говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о том, что армия находится в постоянной готовности обороняться. Так она прокомментировала сообщения о якобы возросшей активности российских войск у украинской границы. Как утверждает Маляр, армия готова отбить хоть «полномасштабное сражение», хоть «захват объектов критической инфраструктуры».

До этого в офисе президента Украины Владимира Зеленского удивились новостям о том, что Россия якобы наращивает группировку войск на границе с республикой. Подобными сведениями Киев не располагает. По словам пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, сосредоточение войск на общей границе РФ и Украины не превышает обычного уровня.