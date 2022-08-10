Украина получила отсрочку по внешнему долгу на $20 млрд Bloomberg: Украина получила отсрочку по внешнему долгу на $20 млрд

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Украина получила разрешение на отсрочку выплат по внешнему долгу, передает Bloomberg. Отмечается, что кредиторы одобрили запрос Киева заморозить выплаты до 2024 года, чтобы избежать дефолта.

В совокупности Украина получила и приняла согласия примерно на 75% от совокупной номинальной стоимости находящихся в обращении ценных бумаг, — говорится в сообщении.

Сумма внешнего долга Украины составляет $19,6 млрд. Решение кредиторов позволит Киеву сохранить $5,8 млрд, которые было необходимо оплатить в обслуживание долга.

В международный состав кредиторов Украины входят представители Канады, Франции, Германии, Японии, Великобритании и США. Наблюдателями в ней выступают еще 15 государств.

Агентство подчеркивает, что дефицит бюджета Украины составляет около $5 млрд в месяц. В среду согласие на отсрочку платежей по кредитам получили также компании «Укравтодор» и «Укрэнерго», но договорится об отсрочке для «Нафтогаза» на текущий момент не удалось.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что требование Украины вернуть ей часть материального имущества Советского Союза безосновательно, так как страна подписала отказ от всех зарубежных активов в обмен на возможность не погашать внешний долг