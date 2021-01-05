Украина получила от Ирана планшет экипажа сбитого Boeing

https://static.news.ru/photo/85e6f33a-51a9-11eb-a3ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

Иран в декабре передал лётный планшет экипажа после крушения Boeing «Международных авиалиний Украины». Эту информацию подтвердил офис генерального прокурора Украины.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» 8 января 2020 года выполнял рейс Тегеран — Киев. Вскоре после взлёта самолёт потерпел крушение, погибли 176 человек. 11 января иранские военные признали, что самолёт был по ошибке сбит. Силы ПВО приняли лайнер за вражескую цель. В Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США.

Пресс-служба офиса генпрокурора Украины в октябре сообщила, что Иран во время переговоров по расследованию авиакатастрофы близ Тегерана пообещал передать украинскому следствию одно из вещественных доказательств: лётный планшет экипажа. Тегеран это сделал.

В декабре 2020 года Иран передал Украине для исследования планшет, найденный на месте авиакатастрофы. Кроме того, Украина получила для анализа проект финального отчёта по авиакатастрофе самолёта авиакомпании МАУ в Тегеране, подготовленного иранской стороной в соответствии с положениями Конвенции о международной гражданской авиации, — цитирует сообщение РИА Новости.

В ведомстве считают, что этот технический отчёт поможет раскрыть причины падения самолёта. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила в Facebook, что исследование планшета уже началось.

Как писал NEWS.ru, министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что власти страны завершили расследование всех обстоятельств инцидента с украинским Boeing 737-800, сбитым под Тегераном 8 января 2020 года.