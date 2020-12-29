Иран завершил расследование катастрофы украинского авиалайнера

https://static.news.ru/photo/de84b390-4a85-11eb-bfca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммад Эслами сообщил, что власти страны завершили расследование всех обстоятельств инцидента с украинским Boeing 737-800, сбитым под Тегераном 8 января 2020 года.

Завершено подведение итогов расследования катастрофы, итоговый отчёт отпечатан как на английском, так и на персидском языке и передан всем участвовавшим сторонам, — цитирует министра РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не получал от Тегерана технический отчёт о расследовании катастрофы. По словам министра, Украина обратится в суд, когда все возможности урегулировать этот вопрос с Ираном иными способами будут исчерпаны.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» 8 января выполнял рейс Тегеран — Киев. Вскоре после взлёта самолёт потерпел крушение, погибли 176 человек. 11 января иранские военные признали, что самолёт был по ошибке сбит. Силы ПВО приняли лайнер за вражескую цель. В Тегеране отметили, что ожидали атаки со стороны США.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Окружной суд Гааги, где рассматривается дело о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году, разрешил допросить одного из обвиняемых в причастности к трагедии россиянина Сергея Дубинского в качестве свидетеля. Он выступит свидетелем защиты другого обвиняемого — россиянина Олега Пулатова.