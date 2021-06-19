Украина обвинила НАТО в бездействии

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В НАТО не сделали ни единого шага, чтобы выполнить принятые на саммите в Бухаресте в 2008 году решения, согласно которым предусматривалось членство Украины и Грузии в Североатлантическом альянсе. Об этом в разговоре с журналистами заявил глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, слова которого приводит агентство Anadolu.

Глава ведомства подчеркнул, что официальный Киев с той поры провёл много реформ. По его словам, изменения начались после переворота в 2014 году. Кулеба поинтересовался, сколько ещё реформ хотят в НАТО, и попросил выдать чёткий список.

Недавний саммит НАТО подтвердил, что Украина будет членом НАТО. Однако Альянс не дал ни единого намёка на сроки этого процесса, — добавил руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее в НАТО заявили, что Украина — ценный и долгосрочный партнёр Альянса. Объединение проводит политику «открытых дверей», но надеется на внутренние реформы в стране.

При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал американского коллегу Джо Байдена помочь Киеву как можно скорее стать членом НАТО. Он отметил, что глава Белого дома является «хорошим другом» Украины, но он «должен сделать больше» для сдерживания Москвы и урегулирования конфликта в Донбассе.