Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что страна хочет в ближайшее время перейти на цирк без животных.
На своей странице в Facebook министр написал, что цирк с животными — позорное явление. Поэтому Украина хочет стать государством, где в цирке будут отсутствовать звери, добавил Бородянский.
Он сообщил, что на следующей неделе руководители цирков обсудят эту перспективу.
Как писал News.ru, правительство Дании за €1,5 млн выкупит оставшихся в цирках слонов. Животных согласился принять у себя крупнейший в Северной Европе сафари-парк Кнутенборг.
Решение связано с инициативой датского министра Могенса Йенсена о запрете выступлений слонов в цирках.
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