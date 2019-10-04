https://static.news.ru/photo/8854ad2a-e7cd-11e9-838c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский заявил, что страна хочет в ближайшее время перейти на цирк без животных.

На своей странице в Facebook министр написал, что цирк с животными — позорное явление. Поэтому Украина хочет стать государством, где в цирке будут отсутствовать звери, добавил Бородянский.

Он сообщил, что на следующей неделе руководители цирков обсудят эту перспективу.

Как писал News.ru, правительство Дании за €1,5 млн выкупит оставшихся в цирках слонов. Животных согласился принять у себя крупнейший в Северной Европе сафари-парк Кнутенборг.

Решение связано с инициативой датского министра Могенса Йенсена о запрете выступлений слонов в цирках.