Украина и Турция создадут зону свободной торговли

Как отметили в офисе украинского лидера, Эрдоган принял приглашение Зеленского посетить Украину для участия в десятом заседании Совета стратегического сотрудничества, которое планируется этой осенью. Также президент Украины поблагодарил турецкого коллегу за слова об «аннексии» Крыма. Более того, Зеленский выразил благодарность Эрдогану за поддержку «Крымской платформы».

В своём Twitter украинский лидер написал, что обсудил с главой Турции весь спектр сотрудничества двух стран. Зеленский считает, что двусторонние отношения государств становятся всё более конкретными и наполняются практическими проектами.