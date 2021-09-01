Украина и США подписали соглашение об основах оборонного партнёрства

Киев и Вашингтон подписали два документа в энергетической отрасли, а также межправительственное соглашение об основах оборонного партнёрства. Об этом в ходе своего визита в США сообщил президент Украины Владимир Зеленский, его слова приводит РИА Новости.

По имеющимся данным, документ в энергетической отрасли был подписан министрами энергетики двух стран в присутствии украинского лидера.

Соглашение о проектах в сфере исследований, разработок, испытаний и оценки вооружения и военной техники подписали министр обороны Украины Андрей Таран и глава Пентагона Ллойд Остин.

Документ предусматривает возможность реализации мероприятий по тестированию вооружения и техники. Кроме того, в документе говорится о проведении исследовательских работ о проверке результатов, а также оценке их эффективности с использованием технологий и оборудования, отсутствующих на Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 31 августа прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом.