Украина и Польша договорились создать газовый хаб для спасения Европы

В Восточной и Центральной Европе может появиться совместный украинско-польский газовый хаб. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины» на официальной странице компании.

Наши газовые рынки являются крупнейшими в регионе. Польша имеет план развития терминалов СПГ, Балтийского газопровода и коннекторов с соседями. Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами, — передаёт слова генерального директора Сергея Макогона пресс-служба компании.

Он подчеркнул, что оба государства могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей Юго-Восточной Европы.

При этом глава ООО «Оператор ГТС Украины» добавил, что главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является проект «Северный поток — 2». Компания также будет настаивать на применении требований третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу. По словам Макогона, европейские партнёры поддерживают Украину в этом вопросе.

Ранее бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор заявил, что газопровод «Северный поток — 2» серьёзно укрепит позиции России в Европе и это является большой ошибкой для США. Как полагает Тейлор, при завершения проекта США придётся осознать, какую ошибку они совершили.