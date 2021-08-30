В США предложили новый способ борьбы с «Северным потоком — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» серьёзно укрепит позиции России в Европе, и это является большой ошибкой для США. Такое мнение озвучил бывший американский посол на Украине Уильям Тейлор. Его слова приводит издание «Дом».

Как полагает Тейлор, в случае завершения проекта, США придётся осознать, какую ошибку они совершили.

Мы сами вручили России тот рычаг, с помощью которого она сможет пренебрегать не только Украиной с помощью цены на транзит, но также получить влияние над Германией. И вообще над всей Западной Европой, поскольку газопровод тянется из России в Германию и далее в Европу. Мне кажется, мы совершили ошибку, — заявил дипломат.

Уильям Тейлор считает, что с газопроводом предстоит нелёгкая борьба, однако она может увенчаться успехом. Для этого лишь надо «воспользоваться тем, что предложила Германия, и постараться получить максимальную выгоду».

Немцы знали, что Украине будет трудно, что для Украины такое решение будет болезненным и нанесёт ущерб. И немцы понимали, что должны чем-то отплатить Украине и сделать что-то для нее. И поэтому их обязательства помогать Украине развивать энергонезависимость, которые заложены в тех договорённостях, были неплохим решением — недостаточным, но всё же весьма полезным, — подчеркнул дипломат.

По его мнению, Штатам необходимо проследить за выполнением Германией всех данных ею обещаний в вопросе энергетической безопасности Украины.

Ранее США и ФРГ опубликовали совместное заявление о мерах поддержки Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В числе прочего в этом заявлении сформулированы условия для работы «Северного потока — 2». В частности, после 2024 года транзит российского газа через Украину должен продолжаться. При этом Берлин обязуется использовать все имеющиеся у него рычаги для содействия продлению соглашения о транзите газа между РФ и Украиной на срок до 10 лет. При этом переговоры должны начаться не позднее 1 сентября 2021 года. Также Германия обязуется добиваться санкций для РФ, если та станет использовать энергию в качестве оружия против стран ЕС.

Ранее стало известно, что Украина попросит ввести санкции против компании Nord Stream AG, если эксплуатация «Северного потока — 2» будет разрешена вопреки договорённостям США и Германии и европейскому законодательству.