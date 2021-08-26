Украина «очень громко» попросит о санкциях против «Северного потока — 2»

Украина попросит ввести санкции против оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream AG в том случае, если германский регулятор разрешит его эксплуатацию вопреки договорённостям США и Германии и европейскому законодательству. Об этом заявил глава компании «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко в интервью украинскому телеканалу «24».

Мы будем просить об этом очень громко, чтобы американцы тоже наложили санкции, — отметил он.

Витренко также отметил, что решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа об обязательном применении к газопроводу норм европейского законодательства — важный этап в борьбе против проекта.

Ранее стало известно, что суд германского Дюссельдорфа отклонил жалобу Nord Stream AG и не стал выводить газопровод «Северный поток — 2» из-под действия обновлённой Газовой директивы ЕС.

Переговоры по «Северному потоку — 2» являются спорным моментом в отношениях ФРГ и США. Германия неоднократно заявляла о необходимости достроить российский газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитёра сохранила Украина. Вашингтон открыто выступает против строительства.