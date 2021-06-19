В ФРГ назвали сроки завершения переговоров с США по «Северному потоку — 2»

https://static.news.ru/photo/0b728f6e-d265-11eb-a3fa-96000091f725_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В настоящий момент немецко-американские переговоры по «Северному потоку — 2» продолжаются, а первые результаты по ним могут быть достигнуты уже к августу. Об этом в разговоре с журналистами издания Die Welt заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он подчеркнул, что в ходе переговоров страны уже добились важного прогресса. В частности, несколько отдельных персон и немецких компаний были выведены из-под действия санкций.

Сейчас переговоры продолжаются, мы собираемся найти решения до августа. Немецкая делегация была недавно в Вашингтоне, — добавил министр.

Переговоры по «Северному потоку — 2» являются спорным моментом в отношениях ФРГ и США. Германия неоднократно заявляла о необходимости достроить российский газопровод. Этот проект в Берлине считают экономическим, но настаивают на том, чтобы роль транзитёра сохранила Украина. Вашингтон открыто выступает против строительства.

Ранее стало известно, что власти Соединённых Штатов продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью CNN заявил помощник президента США Джейк Салливан.

«Северный поток — 2» пройдёт от побережья России через Балтийское море до Германии. В настоящее время проект реализован на 95%. Мощность двух ниток составляет 55 млрд кубометров газа в год.