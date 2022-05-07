«Уезжают, поджав хвосты»: канадский снайпер о наёмниках на Украине

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Иностранные наёмники, прибывшие на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ, испытали «ужасное разочарование» и многие из них вскоре решили вернуться домой. Уезжают они, «поджав хвосты», рассказал изданию La Presse канадский снайпер Вали. Сам он провёл на Украине два месяца.

По словам Вали, за всё это время ему приходилось стрелять лишь дважды, да и то по окнам, чтобы «напугать». Решение вернуться домой он принял после того, как буквально на его глазах в результате взрыва снаряда погибли двое украинских военных.

Взрыв был очень сильным <...>. Моё тело всё сжалось. Я больше ничего не слышал, у меня сразу разболелась голова, — рассказал он.

После пережитого потрясения Вали позвонил жене и сказал, что возвращается. Он также отметил, что многие иностранные наёмники, приехавшие на Украину, так и не приняли участия в боевых действиях. Им не выдавали обещанное оружие и бронежилеты, приходилось самим добывать пропитание и кочевать по съёмным квартирам, ожидая, пока их включат в какое-нибудь подразделение.

Многие наёмники ожидали, что это будет «война под ключ», и действительно рвались в бой, но потом они покидали Украину, «поджав хвосты», добавил снайпер.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что иностранные бойцы необходимы ВСУ для использования поставляемого Западом вооружения. Кроме того, с их помощью киевские власти пытаются поднять боевой дух своей армии, который, по мнению специалиста, падает.