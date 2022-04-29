Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ нужны иностранные бойцы Военный эксперт Кнутов: иностранные бойцы нужны ВСУ для использования западного вооружения

Фото The U.S. Army/flickr.com

Иностранные бойцы нужны ВСУ, чтобы использовать сложное западное вооружение, объяснил военный эксперт Юрий Кнутов «Народным Новостям». Для владения, к примеру, зенитно-ракетным комплексом Javelin требуется серьёзная подготовка, сообщил он.

Обучиться использованию Stinger можно довольно быстро, но только отчасти, для этого тоже нужна подготовка. Привлекаются наёмники, знающие оружие НАТО, из них формируются подразделения, действующие совместно с ВСУ, — сказал Кнутов.

Кроме того, военными из других стран Украина пытается поднять боевой дух своей армии, который, по мнению специалиста, падает.

Если наёмник попадёт в российский плен, его ждёт суд и срок до восьми лет только за участие в боевых действиях, без учёта преступлений. Положения о военнопленных таких людей не касаются, они не попадают под Женевские конвенции, добавил Кнутов.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что около семи тысяч иностранных бойцов из разных стран отправились на Украину с момента начала военной спецоперации. Она уточнила, что наёмники едут из 63 трёх стран.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу 11 марта сообщил, что поддержать Россию готовы свыше 16 тысяч добровольцев из стран Ближнего Востока. Как стало известно NEWS.ru, они рассчитывают так заработать, поскольку это сложно сделать в разорённой войной Сирии.