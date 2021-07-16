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Учёные рассказали, как отсрочить болезнь Альцгеймера

15:01, 16 июля 2021
Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru
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Американские учёные выяснили, что чтение, написание писем и игра в карточные игры или головоломки в пожилом возрасте может являться способом отсрочить наступление болезни Альцгеймера на срок до пяти лет. Об этом сообщает MedicalXpress.

В течение семи лет пациенты проходили когнитивные тесты. Исследователи оценивали, как часто они читали книги или играли в настольные игры, шашки, шахматы и карты. В течение всего периода наблюдения у 457 человек со средним возрастом 89 лет была диагностирована болезнь Альцгеймера. У людей с наивысшим уровнем когнитивной активности деменция развивалась в среднем в возрасте 94 лет, а с низкой — в 89 лет. Таким образом, разница составляла пять лет.

Учёные пришли к выводу, что познавательная активность в более раннем периоде жизни не была связана с возрастом, в котором у человека развилась болезнь Альцгеймера. 

Ранее американские учёные нашли необычный способ отсрочить старость. По их мнению, продлить жизнь и замедлить старение можно, употребляя шампиньоны. Исследование показало, что употребление в пищу всего пяти шампиньонов среднего размера в день может защитить от возрастных заболеваний, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, рак и болезни сердца.

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