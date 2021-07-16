Учёные рассказали, как отсрочить болезнь Альцгеймера

Американские учёные выяснили, что чтение, написание писем и игра в карточные игры или головоломки в пожилом возрасте может являться способом отсрочить наступление болезни Альцгеймера на срок до пяти лет. Об этом сообщает MedicalXpress.
В течение семи лет пациенты
Учёные пришли к выводу, что познавательная активность в более раннем периоде жизни не была связана с возрастом, в котором у человека развилась болезнь Альцгеймера.
Ранее американские учёные нашли необычный способ отсрочить старость. По их мнению, продлить жизнь и замедлить старение можно, употребляя шампиньоны. Исследование показало, что употребление в пищу всего пяти шампиньонов среднего размера в день может защитить от возрастных заболеваний, таких как деменция, болезнь Альцгеймера, рак и болезни сердца.