Учёные предупредили о появлении 22 мутаций COVID

Учёные из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл спрогнозировали появление нескольких десятков мутаций коронавирусной инфекции. Исследование опубликовано на портале medRxiv.
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Ранее сообщалось, что в Турции впервые выявили три случая заболевания штаммом коронавируса «дельта плюс». Министр здравоохранения Турции отметил, что штамм «дельта плюс» зафиксирован в трёх провинциях, включая Стамбул. Во всех случаях пациенты не были привиты. Их состояние хорошее. Никому из заразившихся не потребовалась госпитализация.