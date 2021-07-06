Учёные предупредили о появлении 22 мутаций COVID

Учёные из компании Vir Biotechnology и Института геномики и эволюционной медицины Университета Темпл спрогнозировали появление нескольких десятков мутаций коронавирусной инфекции. Исследование опубликовано на портале medRxiv.

Специалисты разработали модель, которая позволяет предугадать возникновение изменений в спайковом белке коронавируса. Согласно расчётам, в ближайшие четыре месяца появятся 22 новых штамма патогена. Некоторые из них будут понижать защитную способность антител. Речь идёт о тех вариантах вируса, которые массово распространятся по всему миру в различные фазы пандемии.

Ранее сообщалось, что в Турции впервые выявили три случая заболевания штаммом коронавируса «дельта плюс». Министр здравоохранения Турции отметил, что штамм «дельта плюс» зафиксирован в трёх провинциях, включая Стамбул. Во всех случаях пациенты не были привиты. Их состояние хорошее. Никому из заразившихся не потребовалась госпитализация.