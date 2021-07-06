Три случая заражения штаммом «дельта плюс» зафиксировали в Турции

Три случая заболевания штаммом коронавируса «дельта плюс» впервые выявили в Турции. Об этом заявил глава Минздрава страны Фахреттин Коджа. Его слова приводит телеканал NTV.

Коджа отметил, что штамм «дельта плюс» зафиксирован в трёх провинциях, включая Стамбул. Во всех случаях пациенты не были привиты. Их состояние хорошее. Никому из заразившихся не потребовалась госпитализация.

Министр добавил, что в 30 провинциях страны всего выявлено 286 заболевших штаммом «дельта». За последний месяц показатель заболеваемости коронавирусом стабилизировался на уровне пяти-шести тысяч заболевших в сутки.