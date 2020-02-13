https://static.news.ru/photo/6334ff50-4ea6-11ea-a523-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yuguo|Keystone Press Agency|Global Look Press

Две трети населения Земли могут заразиться коронавирусом. Отследить, насколько быстро новый вирус передаётся от человека к человеку, сложно.

Но вирусологи предрекают заболевание двух третей населения планеты. Замедлить распространение заболевания может карантин. Но из-за молчания Китая коронавирус мог распространиться далеко за пределы страны, пишет Bloomberg.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врачи призвали излечившихся от коронавируса стать донорами крови. Китайские медики намерены использовать кровь с антителами к COVID-19 для лечения заражённых.