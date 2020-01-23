https://static.news.ru/photo/1fe40ee4-3e2f-11ea-bd9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: WikiImages /pixabay.com

Специалисты группы «Бюллетень ученых-атомщиков» оценили вероятность ядерного конфликта между США и Россией. Они подчеркнули, что ядерные арсеналы стран-лидеров обладают «экзистенциальной угрозой». Об этом сообщило РИА Новости.

Реальная опасность исходит от возможной потери ядерного оружия или утраты ядерных материалов. Думаю, более велика опасность применения ядерного оружия другими странами. Может, Пакистан, — привело слова члена совета по науке и безопасности группы Роберта Латиффа агентство.

Он отметил, что скорее всего мировые лидеры не имеют намерений атаковать с помощью ядерного оружия, а также то, что в США, Китае и России хорошие системы контроля.

Пока есть большие арсеналы, всегда есть вероятность или намеренного запуска или ненамеренного... Меня беспокоит вероятность обмена ударами, намеренными или нет, между Пакистаном и Индией. Но если говорить об экзистенциальной угрозе, то она исходит от огромных запасов оружия США и России, — пояснил учёный из группы, профессор Шэрон Сквассони.

Она заметила, что будет полезным вести переговоры по вопросам контроля вооружения между странами, причём именно на официальном уровне.

Шэрон Сквассони рассказала, что чрезвычайно важно, когда между странами есть доверие и понимание. Учёный пояснила, что в случае «если что-то произойдёт», даже ненамеренно, то у стран будет полчаса, чтобы связаться и объявить о ситуации.

Как писал NEWS.ru ранее, эксперты группы «Бюллетень учёных-атомщиков» переместили стрелку часов Судного дня на 20 секунд вперёд. По мнению учёных, человечеству угрожает две главные опасности: изменение климата и ядерная война.