Ученые увидели в космосе возможный конец Земли Американские астрономы зафиксировали в космосе поглощение планеты звездой

Фото: NASA/Global Look Press

Американские ученые смогли зафиксировать процесс поглощения звездой, похожей на Солнце, планеты типа Юпитер. По мнению специалистов, похожая судьба ожидает в будущем Землю. О результатах наблюдений пишет The New York Times.

Это окончательная судьба Земли. Мы действительно видим, с чем столкнется Земля через пять миллиардов лет, — сообщил один из авторов исследования, сотрудник Массачусетского технологического института Кишалай Де.

Звезда, за которой вели наблюдение ученые, старше Солнца и располагается на расстоянии в 12 тысяч световых лет от Солнечной системы. Во время своего расширения звезда поглотила находившегося на ее орбите газового гиганта. Такое расширение происходит в ходе смерти звезды.

По словам Кишалай Де, в мае 2020 года он увидел вспышку с помощью телескопа Паломарской обсерватории в Калифорнии. Для идентификации события использовалось оборудование на Гавайях, после чего за событием стали наблюдать в инфракрасном свете, что окончательно смогло подтвердить происходящее. По словам ученого, данные наблюдения дали первое реальное представление о том, как происходит поглощение.

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