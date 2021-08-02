Учёные рассказали о смертельной опасности COVID для подростков

Учёные рассказали о смертельной опасности коронавируса для подростков и установили, что непривитые дети в 21 раз чаще страдают от воспаления сердца во время болезни, чем их вакцинированные сверстники. Об этом сообщает Daily Mail.

Врачи предупреждали о возможных последствиях вакцин Pfizer или Moderna у молодых людей в виде воспаления сердца. После этого многие решили не торопиться и не ставить прививку. Однако медики подчеркнули, что при длительном течении коронавируса подростки также страдают от проблем с сердечно-сосудистой системой.

К таким выводам пришли учёные из Кейсовского университета Западного резервного района в Кливленде. Они обнаружили, что миокардит после заражения коронавирусом встречался в шесть раз чаще у непривитых мальчиков и в 21 раз чаще среди непривитых девочек, чем у их вакцинированных сверстников. По словам доктора Менделя Сингера, в этих условиях вакцинация оказывается более безопасным вариантом.

Ранее стало известно, что российские учёные могут начать клинические испытания ещё одной вакцины от коронавируса — «Бетувакс-Ков-2» — уже в сентябре. Препарат разработали специалисты компании «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ). Её представители ждут разрешения Минздрава на испытания.