Учения России и Узбекистана стартовали на границе с Афганистаном

Совместные российско-узбекистанские учения начались на горном полигоне Термез на границе с Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

В учениях примут участие около 1,5 тысячи военнослужащих Вооружённых сил РФ и Узбекистана. Миротворцы и спецназ ЦВО из Самары были переброшены самолётом Ил-76.

Военнослужащие двух стран отработают задачи по обеспечению территориальной целостности на границе с Афганистаном. На учениях будет использована предоставленная принимающей стороной бронетехника.

Ранее сообщалось, что российские подразделения в Таджикистане завершили перегруппировку войск на полигон Харб-Майдон близ границы с Афганистаном. Манёвр совершён подразделениями российской 201-й военной базы, которым предстоят с 5 по 10 августа совместные учения с военными Таджикистана и Узбекистана. В марш-броске из Душанбе на 200 км к границе участвовали мотострелки, танкисты, артиллеристы, зенитчики и военные инженеры в сопровождении вертолётов армейской авиации.