Участник штурма Капитолия получил статус беженца в Белоруссии

Гражданин США Эван Ньюман, который участвовал в штурме здания Конгресса США в январе 2021 года, получил статус беженца в Белоруссии, сообщает БелТА. Ньюман в августе 2021 года незаконно пересёк украинско-белорусскую границу и сразу обратился с просьбой о предоставлении ему убежища, а сегодня ему вручили соответствующий документ.

В Белоруссии чувствую себя в безопасности. Спокоен, нравится в стране. Сегодня испытываю смешанные чувства. Рад, потому что Белоруссия проявила обо мне заботу. Расстроен, потому что оказался в такой ситуации, что в родной стране возникли проблемы, — поделился впечатлениями американец.

Сам Ньюман рассказывал, что ФБР внесло его в список самых разыскиваемых преступников после январских протестов. Проконсультировавшись с юристом, мужчина решил бежать в Европу: он жил в Италии и Швейцарии, а затем перебрался в украинский Житомир. Однако там его начали преследовать сотрудники Службы безопасности (СБУ). Как заявил американец, из-за слежки он решил проникнуть в Белоруссию и просить убежища.

В Белоруссии американец рассматривает возможность вновь заняться бизнесом. Мужчина мечтает, чтобы семья тоже перебралась за ним в страну. По его словам, это решение будет зависеть от супруги, которая занимается воспитанием их детей.

6 января 2021 года толпа сторонников экс-президента США Дональда Трампа ворвалась в здание конгресса после победы Джо Байдена на выборах. Люди устроили беспорядки и задержали утверждение итогов голосования. В результате погибли несколько человек.