У японских берегов пробурили самую глубокую в мире скважину

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У берегов Японии специалисты пробурили самую глубокую в мире океанскую скважину. Она нужна для того, чтобы исследовать землетрясения. Скважина по отношению к уровню моря находится ниже Марианской впадины. Данную информацию обнародовали авторы Vice.

Скважину пробурили в Тихом океане неподалёку от эпицентра землетрясения Тохоку 2011 года, которое привело к катастрофе на АЭС «Фукусима-1». Само отверстие расположили на глубине более 26 322 футов ниже уровня моря. Это свыше 8023 метров.

Как рассказал учёный Нобухиса Эгути, куски грунта в результате землетрясения падают в океан и оседают на дне. И эти фрагменты продолжают накапливаться. Именно поэтому учёные так стремились проникнуть на эту глубину. К настоящему моменту уже извлечён образец керна длиной 37,75 метра. С помощью него эксперты рассчитывают узнать много нового о древних землетрясениях.

Результаты, как ожидается, появятся осенью. Они, вероятно, позволят узнать, насколько частыми и крупными были землетрясения в регионе. У нас никогда не было таких знаний в истории человечества, — подчеркнул Эгути.

Ранее стало известно, что в Самарской области обнаружили останки древней водной рептилии — ихтиозавра. По подсчётам учёных, животное жило в этих местах 130 млн лет назад. Об этом «КП-Самара» рассказал председатель правления Самарского палеонтологического общества, инженер-исследователь ИЭВБ РАН Владимир Моров.

По словам специалиста, находку сделали во время изучения экскурсионного маршрута в окрестностях Сызрани. Во время мониторинга участка и были найдены останки.