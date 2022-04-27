У радиоцентра в Приднестровье нашли десять бомб

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На территории радиотелецентра, расположенного в приднестровском селе Маяк, при осмотре места взрывов, произошедших 26 апреля, обнаружили ещё 10 взрывных устройств, сообщается на сайте Следственного комитета непризнанной республики. В ведомстве отметили, что бомбы были обезврежены.

В приднестровском СК пояснили, что после взрывов в телецентре, в результате которых повреждены две самые мощные мегаваттная и полумегаваттная антенны, было возбуждено уголовное дело по факту терактов.

По данным следствия, взрывы нанесли критические повреждения радиоретранслятору.

26 апреля в Приднестровье в расположенном в посёлке Маяк радиоцентре произошёл взрыв. По данным МВД республики, центр ретранслировал российское радио. Информации о пострадавших в результате ЧП пока не поступало.

После череды взрывов в руководство Приднестровья объявило «красный» уровень террористической опасности. Такое решение было принято по итогам заседания Совбеза, на котором обсудили атаки на объекты инфраструктуры ПМР.

Правительство Приднестровья рассматривают версию о причастности к взрывам украинской стороны. Другие террористические акты в ПМР, по мнению местных властей, также могли быть связаны с этим лицами.