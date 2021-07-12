У посольства Туркмении в Кабуле задержали человека с бомбой

У дипломатического представительства Туркмении в Кабуле задержали пакистанца со взрывным устройством. Об этом сообщает Hindustan Times на своей странице в Twitter.

Граждане Пакистана 26 августа были арестованы боевиками движения «Талибан» (организация запрещена на территории России) около посольства Туркмении. При задержанных было обнаружено взрывное устройство. По сообщениям СМИ, пакистанцы были задержаны вскоре после взрывов в районе аэропорта Кабула.

Ранее сообщалось, что 26 августа террористы ИГ (организация запрещена на территории России) совершили террористическую акцию в Кабуле. Террористы, среди которых были смертники, привели в действие самодельные взрывные устройства. В результате атаки погибли 170 гражданских лиц и порядка 200 получили различные ранения.

Пентагон, в свою очередь, подтвердил информацию и гибели 13 своих военнослужащих и о ранениях, которые получили 18 солдат.

Представители талибов заявили, что осуждают террористические атаки.