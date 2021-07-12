У посольства Туркмении в Кабуле задержали человека с бомбой

У дипломатического представительства Туркмении в Кабуле задержали пакистанца со взрывным устройством. Об этом сообщает Hindustan Times на своей странице в Twitter.
Граждане Пакистана 26 августа
Ранее сообщалось, что 26 августа террористы ИГ (организация запрещена на территории России) совершили террористическую акцию в Кабуле. Террористы, среди которых были смертники, привели в действие самодельные взрывные устройства. В результате атаки погибли 170 гражданских лиц и порядка 200 получили различные ранения.
Пентагон, в свою очередь, подтвердил информацию и гибели 13 своих военнослужащих и о ранениях, которые получили 18 солдат.
Представители талибов заявили, что осуждают террористические атаки.