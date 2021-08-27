Число жертв терактов в Кабуле увеличилось до 170

Число погибших в результате терактов в Кабуле выросло до 170, пострадали почти 200 человек. Об этом сообщает CBS.

Отмечается, что из-за взрывов также пострадали не менее 18 американских военных.

Два взрыва прогремели у международного аэропорта афганской столицы 26 августа. В первом случае неподалёку от отеля Baron себя взорвал террорист-смертник. Во втором — взлетел на воздух начинённый взрывчаткой автомобиль. Ответственность за атаку на аэропорт взяло на себя ИГ («Исламское государство», запрещено в России). Позже в аэропорту прозвучало ещё несколько взрывов, последние были контролируемыми: американские военные уничтожали боеприпасы.

Президент США Джо Байден, комментируя события, заявил, что отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ. Американский лидер заверил, то военные США выполнят свою миссию и проведут эвакуацию граждан из Афганистана.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сказал, что РФ осуждает теракт в Кабуле и соболезнует всем семьям погибших.