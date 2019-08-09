https://static.news.ru/photo/63f0fc2e-bc1a-11e9-8f0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pool/Global Look Press

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон имеет среди сторонников большой гендерный разрыв. Оказалось, что ему симпатизируют больше мужчины, чем женщины.

The Guardian со ссылкой на опрос YouGov пишет, что поддерживают 75% женщин и 83% мужчин консервативных взглядов. А среди лейбористов этот показатель значительно меньше — 30% и 38% соответственно.

В публикации отмечается, что такая ситуация могла сформироваться из-за развода Джонсона. Автор статьи предполагает, что в глазах представительниц прекрасного пола он выглядит как безответственный ребёнок, которому нужен постоянный контроль.

8 сентября 2018 года Борис Джонсон официально объявил о разводе с супругой, с которой он прожил в браке 25 лет. Днём ранее Уилер выгнала мужа из дома после его очередной измены, писал News.ru.