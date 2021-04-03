У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

https://static.news.ru/photo/a09603fa-94b7-11eb-be96-96000091f725_660.jpg Фото: Jan Woitas/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побeрежья Индонезии, cообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафикcировано в 18:42 по времени UTC (21:42 мск). Эпицентр раcполагался в 158 километрах от города Амбон — административного центра провинции Малуку. Очаг залегал нa глубине 328 км, сообщает РИА Новости.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

Как писал NEWS.ru, после прошедшего землетрясения в Японии ещё в течение недели возможны афтершоки. Об этом сообщил представитель Главного метеоуправления страны на экстренной пресс-конференции. После подземных толчков было приостановлено движение скоростных поездов «Синкансен» по линии Тохоку, около 200 жилых домов в префектуре Мияги остались обесточенными. Сбоев в работе расположенных в районе землетрясения АЭС зафиксировано не было.

Магнитуда землетрясения в Японии составила 6,9. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио.